عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد خطر الوفاة لمرضى «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - رويترز

أشارت دراسة كبيرة، نشرتها دورية «لانسيت» الطبية، إلى أن عقار الملاريا، هيدروكسي كلوروكين، الذي يقول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يتناوله وحث الآخرين على استخدامه، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى «كوفيد-19»، الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.

وفي الدراسة، التي تناولت بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، تبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى «كورونا».

وكتبوا: «هناك حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية». ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار، مع المقارنة بعقار وهمي.

وعادة تكون إصابة المرضى، الذين يعالجون في المستشفى أشد ضراوة من غيرهم. ويقول بعض مؤيدي استخدام العقارين كعلاج للمرض إنه قد تكون هناك حاجة لاستخدمهما في مرحلة مبكرة ليكونا فعالين.

وزاد الطلب على هيدروكسي كلوروكين، وهو علاج موجود منذ عقود، مع ضغوط ترامب المتكررة لاستخدامه لعلاج الفيروس، ومطالبته الناس بتجربته. وقال: «لن تخسروا شيئاً».

وقال ترامب، هذا الأسبوع، إنه يستخدم هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي، رغم نقص الأدلة العلمية.

واقترح مؤلفو الدراسة المنشورة في دورية لانسيت عدم استخدام العقارين كعلاج للمرض في غير التجارب السريرية، إلى حين تؤكد الدراسات سلامتهما لمرضى «كوفيد-19».

وقالت إدارة الغذاء والأدوية الأميركية إنه لا يجب استخدام هيدروكسي كلوروكين إلا مع مرضى كورونا في المستشفيات أو في التجارب السريرية. وجرى الربط بين العقارين ومشكلات خطيرة في نظم القلب.

ونظرت الدراسة في بيانات من 671 مستشفى، حيث تم إعطاء 14888 مريضاً، إما هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين، مع أو دون مضاد حيوي، و81144 مريضاً لم يعالجوا بهذه الأدوية.

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