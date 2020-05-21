العراق يكشف جنسية خليفة البغدادي وتفاصيل نشاطاته في "داعش"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن بلاده أحبطت "غزوة" لتنظيم داعش، بعد اعترافات أدلى بها قيادي بارز في التنظيم اعتقلته قوات الأمن العراقية في وقت سابق، وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي هويته.

وذكر الكاظمي في بيان إن الحكومة العراقية لديها مجموعة أهداف من بينها "مواجهة الوضع الأمني، وتزايد نشاط داعش حيث أحبطنا غزوة إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخراً".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان الخميس أن المعتقل يدعى طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى بعبد الناصر قرداش، وتم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العراقي، وكان أحد المرشحين لخلافة أبو بكر البغدادي بعد مقتله بعملية للقوات الأميركية.

وتقول خلية الاعلام الأمني العراقية إن الغساني، المولود سنة 1967 في تلعفر في شمال العراق، انتمى لتنظيم القاعدة عام 2007 في محافظة نينوى بشمال العراق.

... وكذلك مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش حيث أحبطنا (غزوة ) ارهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي القينا عليه القبض مؤخرا . pic.twitter.com/kawwvc3u3d — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 21, 2020

عمل في البداية إداريا في "ولاية الجزيرة" حتى نهاية عام 2007، حيث شغل منصب والي الجزيرة، وخلال فترة توليه المنصب قام بالعديد من العمليات الارهابية استهدفت القوات العراقية والمواطنين الأبرياء، وفقا للبيان.

ويضيف "مع مطلع عام 2010 كلف من قبل والي الشمال بالعمل نائبا له، ليقوم بعدها زعيم تنظيم داعش السابق أبو عمر البغدادي بتكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال (جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك).

ويشير بيان الخلية إلى أن قرداش التقى في نهاية عام 2011 بزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في أطراف بغداد وكلفه بشغل منصب "أمير التصنيع والتطوير".

وطلب منه البغدادي بعدها التوجه إلى سوريا، حيث قام بإنشاء مصانع أسلحة ومتفجرات، وخلال تلك الفترة قابل البغدادي أكثر من 100 مرة، وفقا للبيان.

وبعد حدوث انشقاقات بالتنظيم وانشقاق جبهة النصرة عن تنظيم داعش، عهد لقرداش منصب "والي الشرقية" التي تشمل مدن الحسكة ودير الزور والرقة في سوريا.

كلفه البغدادي بتولي منصب "والي البركة"، وبعد إعلان الخلافة في 2014 شغل منصب نائب "أمير اللجنة المشرفة"، وبعدها "أمير اللجنة"، ثم نائبا للعدناني الذي كان "أمير اللجنة المفوضة".

وبعد مقتل العدناني أصبح قرداش "أمير اللجنة المفوضة" ونائبا للبغدادي في الوقت ذاته.

يشير بيان خلية الاعلام الأمني العراقية إلى أن قرداش، كان المشرف الاول عن معركة كوباني والسيطرة على مدن تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب، كما كان له دور كبير في أحداث الباغوز الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news