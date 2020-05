خبير: "كورونا" قد "يتلاشى طبيعيا" قبل تطوير لقاح ضده

قال أكاديمي رائد وكبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية، كارول سيكورا، إن "كوفيد ـ 19" قد "يتلاشى من تلقاء نفسه" قبل أن يأتي العالم بأي لقاح.

وكتب سيكورا، عميد كلية الطب بجامعة باكنغهام على "تويتر": "هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح".

وأثار التصريح رد فعل كبير نسبيا، ما جعل سيكورا يوضح في وقت لاحق أنه كان رأيا شخصيا، كما كان يفكر في "سيناريو قابل للتنفيذ" قد يكون ممكنا في "الوضع غير المعروف" الحالي. وقال العالم إنه لا أحد يعرف "ما الذي سيحدث بالتأكيد"، وحث الناس على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تعليقات سيكورا المتفائلة تأتي بعد أيام من دراسة جديدة في المجلة الدولية للممارسة السريرية، باستخدام بيانات معدل الانتقال المحلى التي ترتكز على الرمز "R" أي أن المصاب يمكن أن ينشره لشخص أو اثنين. ويقدر أن حوالي 19 مليون شخص "من المحتمل" أن يكونوا قد أصيبوا بالفعل بالفيروس في المملكة المتحدة.

واعتبرت الصحيفة أن جهود علماء الأوبئة للتنبؤ بالانتشار الحقيقي للفيروس ومراقبته أعيقت بسبب قرار الحكومة التخلي عن الاختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال في منتصف مارس.

