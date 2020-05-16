ألمانيا: «عواقب وخيمة» لـ «كورونا» على حقوق الإنسان

المصدر: برلين ■د.ب.أ

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، التقويض البالغ لحقوق الإنسان، تحت عباءة أزمة جائحة كورونا.

وقال ماس، أمس، في البرلمان الألماني (بوندستاغ): «نتابع بقلق كبير كيف عززت الأزمة الحكومات الاستبدادية»، ممثلاً على ذلك بتزايد الأعمال القمعية ضد صحافيين في روسيا وفنزويلا وإيران وتركيا والصين، وقال: «حتى في وسط أوروبا، نرى كيف استُخدمت تدابير الطوارئ لتقويض سيادة القانون».

ورحب ماس ببدء المفوضية الأوروبية رقابة ممنهجة على إجراءات الطوارئ.

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