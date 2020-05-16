الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى ألبانيا لتعزيز جهودها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا، محمد مير الرئيسي: «يجمع بين دولة الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا موقفها الثابت بمد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف أن «حماية العاملين بالخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس، هما من أولويات دولة الإمارات، ونحن نشيد بجميع الدول التي تتضامن وتتعاون للتغلب على هذا الوباء».

وقدمت دولة الإمارات حتى الآن أكثر من 556 طناً من المساعدات لأكثر من 49 دولة، استفاد منها نحو 556 ألفاً من العاملين بالمجال الطبي.

حماية العاملين بالخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية من أولويات الإمارات.

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