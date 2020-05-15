الإمارات الأولى عربياً تحقيقاً للأمن الصحي خلال جائحة كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً متقدماً بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، الذي أودى بآلاف الأرواح وتخطى عدد المصابين بالفيروس حاجز 3 مليون مؤخراً.

ورتب مركز أبحاث بريطاني أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع الفيروس.

وكشف التصنيف، الذي أصدره مركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG، عن احتلال الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ 18 عالميا، تليها الكويت حيث احتلت المرتبة الثانية عربياً والـ 24 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة.

وحسب تصنيف مركز الأبحاث البريطاني الذي نشرته «القبس» الكويتية، تصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي القائمة تلتها دول، ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا،والصين، ونيوزيلاندا، وتايوان، وسنغافورة، واليابان.

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