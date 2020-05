ترامب يتحدث عن موعد لقاح كورونا وعودة الحياة

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال ترامب في تغريدة في حسابه على موقع "تويتر" إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت.. أميركا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

Good numbers coming out of States that are opening. America is getting its life back! Vaccine work is looking VERY promising, before end of year. Likewise, other solutions!