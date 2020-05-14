"سانوفي" الفرنسية تعطي الأولوية للأميركيين في لقاح ضد "كورونا" وتثير جدلاً

المصدر: باريس - أ ف ب

تثير تصريحات لمجموعة سانوفي للصناعات الدوائية عن إعطاء الأولوية في توزيع اللقاحات للولايات المتحدة استياء الأوساط السياسية الفرنسية بما فيها الحكومة، التي تعتبر ذلك أمرا "غير مقبول".

وأكدت سكرتيرة الدولة للاقتصاد أنييس بانييه روناشير لإذاعة "راديو سود"أن إعطاء الأولوية للولايات المتحدة سيكون "غير مقبول". وقالت "بالنسبة لنا سيكون من غير المقبول أن يتم ترجيح كفة هذا البلد أو ذاك في الحصول عليه بذريعة مالية".

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد يجب أن يكون "عالميا". وقال ستيفن كيرسميكر أحد الناطقين باسم المفوضية إن "اللقاح ضد كوفيد-19 يجب أن يكون للفائدة العامة والحصول عليه يجب أن يكون عادلا وشاملاً.

وكان المدير العام لـ"سانوفي" بول هادسن صرح الأربعاء أن شركته ستؤمن للولايات المتحدة "أولا" اللقاح عندما يتم التوصل اليه، لأن هذا البلد استثمر ماليا لدعم الأبحاث التي تقوم بها شركة الصيدلة العملاقة.

وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرغ" المالية أن الحكومة الأميركية "تملك حق الحصول على الطلبيات المسبقة الكبرى" لأن الولايات المتحدة "استثمرت لمحاولة حماية سكانها".

واثارت هذه التصريحات ردود فعل تعبر عن استياء ضمن الطبقة السياسية الفرنسية، من المعارضة اليسارية إلى المعارضة اليمينية المتطرفة.

وفي صفوف اليسار، دان زعيم كتلة الاشتراكيين أوليفييه فور "ألعاب السوق" مشيرا إلى أهمية التأميم. ودعا الحكومة إلى التحرك.

وفي اليمين القومي طرحت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن سؤالا "هل نبكي النزعة الوطنية الاقتصادية التي تبناها الآخرون (الولايات المتحدة) أم أننا نحن أيضا نقرر ماذا نفعل قليلا؟".

واشارت إلى أن سانوفي "لم تعد شركة فرنسية". في الواقع 60% من المساهمين في هذه المجموعة أجانب.

وخرج الجدل من أطر العالم السياسي، لتنتقد المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" معلومات "تعد فضيحة"، منتقدة "الدوافع المالية والسعي إلى تحقيق أرباح من قبل الشركات العملاقة في الصناعة الصيدلانية".

وفي مواجهة ردود الفعل هذه، تبنت الحكومة الفرنسية بسرعة موقفا حازما. واكدت بانييه روناشير على الفور أنها اتصلت بـ"سانوفي" وحصلت على تأكيد بأن اللقاح سيتوفر للجميع.

هذه الرسالة تكررها المجموعة أيضا منذ مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه لا قلق من أن تحرم بعض الدول من علاج من هذا النوع.

وقال عالم الفيروسات برونو ليما العضو في المجلس العلمي الفرنسي إن العالم "لن يكون محروما" إذا توصل مختبر مثل "سانوفي" إلى لقاح، معبراً في الوقت نفسه عن أسفه لطرح "الأفضلية الوطنية" للولايات المتحدة باستمرار.

وفي الواقع لا تستبعد المجموعة إمكانية توزيع لقاح في الولايات المتحدة أولا وبعد ذلك في دول أخرى بينها البلدان الأوروبية.

وقال المدير الفرنسي لسانوفي أوليفييه بوجيلو لشبكة "بي اف ام تي في"، نظريا "الهدف هو أن يكون اللقاح متوافرا في الولايات المتحدة وفي فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها".

لكن عمليا سيكون ذلك ممكنا "إذا عمل الأوروبيون بالسرعة نفسها التي يعمل فيها الأميركيون"، حسب بوجيلو.

وبذلك، وضع بوجيلو السلطات الأوروبية أمام مسؤولياتها، مؤكدا أن الولايات المتحدة وعدت بتقديم مئات الملايين من اليورو وبتسهيل الخطوات التنظيمية لتسمح بالأبحاث.

وقال بوجيلو إن "الأميركيين فعالون في هذه الفترة". وأضاف "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي على الدرجة نفسها من الفاعلية عبر مساعدتنا على تأمين هذا اللقاح بسرعة كبيرة"، موضحا أنه تجري "محادثات" حاليا مع السلطات الأوروبية ودول مثل فرنسا وألمانيا.

أما في ما يتعلق بالأبحاث بحد ذاتها، أكد المسؤول في "سانوفي" أنه ما زال يعول على إيجاد لقاح خلال ما بين 18 و24 شهرا، مؤكدا أن هذا برنامج سريع بالمقارنة مع ما يجري في الأوقات العادية.

وأضاف أنه في الأوقات العادية "تطوير لقاح يستغرق عشر سنوات"، مؤكدا "نحاول تسريع كل المراحل".

أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".

وأخيرا، دعت أكثر من 140 شخصية بينها رئيس جنتوي إفريقيا سيريل رامابوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الخميس إلى أن تكون اللقاحات والعلاجات المقبلة ضد فيروس كورونا المستجد "مجانية للجميع".

وفي رسالة مفتوحة على الانترنت، تؤكد هذه الشخصيات وبينها خبراء وسياسيون ومنظمات أن إيجاد لقاح هو "أفضل أمل لنا لوضع حد لهذا الوباء العالمي المؤلم".

ودعوا وزراء الصحة الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعا افتراضيا الإثنين الثلاثاء ضمن الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، إلى "تبني قضية اللقاح للجميع ضد هذا المرض بشكل عاجل".

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