الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى رومانيا لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى رومانيا، الدكتور أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي: "ترتبط دولة الإمارات بعلاقات صداقة وطيدة مع رومانيا، وتأتي هذه المساعدات لتعكس هذه العلاقات المتميزة، التي ستدعم وتمكّن الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد"، وأضاف: "إن المعركة ضد (كوفيد-19) عالمية، وقد وجدت دولة الإمارات حلفاء أقوياء في جميع أنحاء العالم يواجهون هذا الوباء بعزم وإصرار".

وأكد أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لا تنسى أصدقاءها في كل الظروف والأحوال، وأن هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن تصريحات الدولة تتفق مع أفعالها ومبادراتها التي تصبّ في مصلحة الإنسانية، وقد أثبتت للعالم أجمع أنها تضطلع بدور ريادي ورئيسي على الساحة الدولية.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 549 طناً من المساعدات لأكثر من 48 دولة، استفاد منها نحو 549 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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