منظمة الصحة العالمية: علينا فهم كيفية غزو وباء كورونا للعالم

المصدر: جنيف - أ ف ب

أكدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لوكالة أنباء "فرانس برس" أن من شأن تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن يساعد في التوصل إلى الكيفية التي "غزا" الوباء من خلالها البشرية بهذه السرعة.

وأكدت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمراض الوبائية سيلفي بريان، أن الكشف عن منشأ الفيروس ضروري لفهم كيفية تطوره.

وقالت بريان لـ"فرانس برس" خارج مقر المنظمة في جنيف: "إنه فيروس حيواني المنشأ وانتقل إلى البشر. علينا محاولة فهم كيف سمح تكيّف هذا الفيروس له بغزو السلالة البشرية".

أضافت بريان التي أدارت برنامج منظمة الصحة المتخصص بالإنفلونزا خلال فترة تفشي وباء "إنفلونزا الخنازير" عام 2009، أن تتبّع مصدر الفيروس عبر الكشف عن الأنواع الوسيطة الحاملة له سيمنع تكرار الظاهرة ويمنع الأخذ والرد في انتقال العدوى بين البشر والحيوانات.

وتابعت: "كل مرة يجري فيها الانتقال من نوع لآخر، قد يطرأ تحوّر ما على الفيروس. من شأن ذلك أن يؤثر على العلاجات - قد يطور مقاومة - بينما قد لا تعود اللقاحات فعّالة بما فيه الكفاية".

واستكملت: "في الوقت الحالي لا تزال هناك الكثير من العناصر الغامضة رغم آلاف وآلاف العيّنات التي تم أخذها خصوصا من العديد من الحيوانات في سوق ووهان وكذلك من كلاب في هونغ كونغ، والتحليل سيستغرق وقتا".

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