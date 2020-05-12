فلسطين: "صفر" إصابات بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه لم تسجل، اليوم الثلاثاء، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وذلك لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.



وقالت الوزيرة إن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة.



وسجلت فلسطين أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي منها اثنتان في القدس.



وقالت وزيرة الصحة إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي وإن عدد من هم في الحجر المنزلي حاليا بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438.



كان أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم قد قال في وقت متأخر أمس إن المجلس قرر عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم الثلاثاء كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.



وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وجنين وقلقيلة وسلفيت وأريحا وطوباس"، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".



وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي، وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

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