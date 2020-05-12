الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة اللاجئين المتضررين من «كورونا»

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، نداء للحصول على 79 مليون دولار لمساعدة اللاجئين المتضررين من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأردن، مشيرة إلى تلقيها نحو 300 ألف اتصال لطلب المساعدة منذ بدء الوباء.

وناشدت المفوضية في بيان المجتمع الدولي التبرع بهذا المبلغ، مشيرة إلى أنه «يشكل جزءاً من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية، التي يبلغ إجمالي قيمتها 6.7 مليارات دولار أميركي، وتم إطلاقها في جنيف في السابع من مايو الجاري».

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، قوله: «من المهم الآن أن يدعم المجتمع الدولي جهود الإنعاش والاحتياجات المستمرة بين مجتمع اللاجئين».

وتابع: «منذ بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن تلقت المفوضية أكثر من 300 ألف مكالمة على خطها الساخن، معظمهم يطلبون مساعدة نقدية».

وأضاف أن «المفوضية تقدر أن ما يقرب من 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج إلى مساعدة نقدية طارئة، لكن لا يتوفر حالياً سوى تمويل كافٍ لمساعدة 18 ألف عائلة، وهم الأكثر ضعفاً، وذلك بفضل الدعم من الولايات المتحدة وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ».

وأوضح البيان أنه «اعتباراً من هذا الأسبوع، ستتلقى نحو 18 ألف عائلة لاجئة مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة من المفوضية لمساعدتها على الصمود في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية، محمد حواري، لوكالة فرانس برس أنه «يوجد في الأردن نحو 747 ألف لاجئ مسجل من 52 جنسية».

وقالت المفوضية إنه في ضوء استبيان حديث أجرته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، فإن «أكثر من 90% من اللاجئين الذين يعيشون في الأردن لديهم أقل من 50 ديناراً أردنياً (70 دولاراً) من المدخرات المتبقية»، وأشارت إلى أن «العديد من اللاجئين كان مصدر دخلهم من سوق العمل غير الرسمي، وإن نحو 40% من اللاجئين في الأردن أصبحوا من دون دخل».

• 300 ألف اتصال تلقتها مفوضية اللاجئين في الأردن لطلب المساعدة.

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