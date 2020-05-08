«كورونا» يربك تجارة المخدرات ويسبب مخاطر صحية للمتعاطين

المصدر: فيينا ■وكالات

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن إغلاق الحدود والطرق الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا يتسبب في عرقلة تهريب المخدرات، وحذرت المنظمة من مخاطر صحية تترتب على هذا الوضع.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، في وثيقة نشرت أمس: «أبلغت العديد من الدول في كل المناطق عن عجز في أنواع عديدة من المخدرات على مستوى البيع بالتجزئة». كما تلقت الهيئة الأممية تقارير عن ارتفاع الأسعار وانخفاض في درجة النقاء.

ونتيجة لذلك، يقوم المستخدمون بتحويل مواد مثل الهيروين إلى أفيونيات اصطناعية قوية بشكل خطير.

وذكر المكتب أن نقص إمدادات المخدرات يزيد من تبادل استخدم إبر الحقن، ما يمكن أن ينشر فيروس الإيدز والالتهاب الكبدي ومرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتفترض الأمم المتحدة أن الركود الحالي يمكن أن يزيد من استخدام المخدرات الرخيصة والقابلة للحقن والخطيرة.

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