مساعدات طبية إماراتية إلى كينيا وغينيا لتعزيز جهودهما في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على إمدادات طبية إلى كينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى كينيا، خالد خليفة المعلا: «تعمل الإمارات بكل طاقتها على تعزيز قدرات العديد من الدول الإفريقية لمواجهة فيروس كوفيد- 19، وتعتبر المساعدات المقدمة اليوم خير دليل على مساندة الإمارات لكينيا وجيرانها في الجهود لمكافحة الفيروس».

وأضاف «تؤكد قيادة الإمارات أنها لا تتخلى عن أي بلد، وترى أن هذا هو الوقت المناسب لتتضافر فيه جهود الدول للعمل معاً في الحد من آثار هذا الوباء».

كما أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا، لدعمها في الحد من انتشار كورونا، حيث يستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى غينيا، أحمد ناصر عبدالرحيم الخاجة، إن توفير الإمدادات الطبية يعكس روح التضامن التي تنتهجها دولة الإمارات، وحرصها على مد يد العون للدول التي تعمل على الحد من انتشار الوباء، ويعتبر هذا النهج جزءاً من القيم والسياسة الراسخة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية حتى قبل ظهور الفيروس.

وأضاف أن «مساعدة غينيا في مكافحتها فيروس كورونا المستجد هي مهمة تقوم بتنفيذها دولة الإمارات بحرص وجدية، وتأمل أن تدعم هذه المساعدات غينيا في جهودها للحد من انتشار الفيروس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news