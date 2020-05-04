"عاجلا وليس آجلا".. ترامب يكشف عن موعد طرح لقاح كورونا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، عن ثقته في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز " "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، وأضاف مؤكدا "سيكون لدينا لقاح عاجلا وليس آجلا".

وأوضح أن "الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقده". وتابع "نحن ندفع بشدة ..أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "في أسرع ما يكون"، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 "مذهلة".