"كورونا" يصيب الأمعاء وهذه أول صور له في العالم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

استطاع فريق من العلماء البريطانيين الكشف عن أول صور حقيقية مجهرية لفيروس كورونا المستجد في العالم، والذي تحول إلى جائحة تهدد البشرية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، التقط فريق علمي تابع لكلية علوم الحياة في جامعة "ديني" صور قريبة جدا تعتبر الأولى من نوعها في العالم للفيروس.

وتظهر الصور الملتقطة بمجهر عالي الدقة تكوين جزيئات فيروس كورونا المستجد في داخل الأمعاء البشرية.

First detailed images of coronavirus released – showing bug multiplying in the gut https://t.co/uXUufFrAym pic.twitter.com/HIukRjyZHm — USA TODAY SUN (@theusatodaysun) May 4, 2020

وأكد الفريق أن الفيروس يمكن أن يصب الأمعاء أيضا وينتشر ويتكاثر فيها، في مشكلة ستشكل تحديا جديدا أمام العلماء.

وبحسب الفريق فهذه الصور توضع أسباب معاناة مرضى "كوفيد 19" من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي والإسهال والغثيان.

وعمل على تحليل الصور ودراستها وتدقيقها فرق طبية مختلفة من معهد هوبريخت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إراسموس في روتردام وجامعة ماسترخت.

ونوه البروفيسور جايسن سويدلو في تصريح له إلى حماس الفريق لنشر المعلومات ليستطيع الجميع الاستفادة منها، والعمل بشكل عاجل على معرفة المزيد من المعلومات عنه لنصبح قادرين على معالجته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news