"كورونا" يصيب الأمعاء وهذه أول صور له في العالم

استطاع فريق من العلماء البريطانيين الكشف عن أول صور حقيقية مجهرية لفيروس كورونا المستجد في العالم، والذي تحول إلى جائحة تهدد البشرية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، التقط فريق علمي تابع لكلية علوم الحياة في جامعة "ديني" صور قريبة جدا تعتبر الأولى من نوعها في العالم للفيروس.

وتظهر الصور الملتقطة بمجهر عالي الدقة تكوين جزيئات فيروس كورونا المستجد في داخل الأمعاء البشرية.

First detailed images of coronavirus released – showing bug multiplying in the gut https://t.co/uXUufFrAym pic.twitter.com/HIukRjyZHm