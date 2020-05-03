بومبيو: مختبر ووهان مصدر «كورونا».. هناك أدلة هائلة

المصدر: واشنطن - وكالات

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود «أدلّة هائلة» على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية وهي المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي..

وقال بومبيو لشبكة «أيه بي سي» إن «هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره»، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأوضح بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لشبكة «أيه بي سي» أنه يتفّق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأميركية الذي ينسجم مع «التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس (المسبب لـ)كوفيد-19 ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا».

لكنه ذهب أبعد من ترامب، مشيرا إلى «عدد هائل من الادلة المهمة» على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس.

وقال «أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير».

ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى «محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل».

وتابع «الرئيس ترامب واضح جدا (في ما قاله): سنحاسب المسؤولين».

وتزايدت انتقادات الرئيس الأميركي لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم.

وأصرّ دونالد ترامب على أن بكين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ترامب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل.

ويعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.

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