مصر.. مقتل 126 إرهابياً في 38 عملية للجيش بسيناء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت القوات المسلحة بيانا حول استكمال الأعمال التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة، في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية لها.

وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تنفيذ 22 عملية دهم و16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 عنصرا إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى، منها 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وأكد المتحدث العسكري اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات الجيش على طرق التحرك بمناطق العمليات، كما تم تفجير 8 فتحات أنفاق، فضلا عن تدمير 56 سيارة و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار المتحدث إلى القبض على 266 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وكشف عن مقتل وجرح 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود خلال المواجهات مع الإرهابيين.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق، القضاء على 18 إرهابيا خلال دهم بمحيط بئر العبد، كما عثرت على 13 سلاحا آليا و3 عبوات ناسفة إلى جانب الحصول على معلومات عن اختباء عناصر إرهابية في محيط بئر العبد.

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