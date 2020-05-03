جونسون يكشف تفاصيل معاناته مع «كورونا».. «الأطباء استعدوا لإعلان وفاتي»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أصعب اللحظات التي عاشها أثناء مرضه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»،مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية.

وحسب صحيفة «ذا صن أون صنداي» البريطانية قال جونسون إن «الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته. وتابع:»كانت حقا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين«.

وأردف:»كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور”". لافتا إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى مستشفى سانت توماس بلندن حيث أمضى 3 أيام في العناية المركزة وعاد إلى العمل، الاثنين الماضي، بعد شهر من تلقيه العلاج وتماثله للشفاء من الفيروس القاتل.

وأكد جونسون الخميس أن بريطانيا «تخطت ذروة» تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

واتُهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل التي طبقت اعتبارا من 23 مارس، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذرا حيال هذا الأمر.

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