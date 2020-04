مختبر صيني يستعد لطرح 100 مليون لقاح "كورونافاك" الذي "تنتظره البشرية"

أعلن مختبر صيني إحراز تقدم كبير في الطريق لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "إنكويرر" الإخباري إن باحثي المختبر الصيني Sinovac Biotech (سينوفاك بيوتيك) قد يحملون بين أيديهم اللقاح الذي تنتظره البشرية.

ونقل الموقع عن باحثين في المختبر أن اسم اللقاح المرتقب هو "كورونافاك".

وبينما بدأت التجارب البشرية للتو، أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" في بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجارب بشرية عليه بعد نجاحه في حيوانات الاختبار.

وقد تم بالفعل إنتاج وتعبئة آلاف العينات من اللقاح، الذي هو عبارة عن مصل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم "كورونافاك".

ويعد هذا المختبر واحدا من بين أربعة مختبرات في الصين أذن لها بإجراء تجارب سريرية بعد ثبوت تقدمها الكبير في الأبحاث والنتائج الواعدة التي أظهرتها التجارب على القرود.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قرود ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19)، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد سبعة أيام من تلقيها للفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

Thousands of shots of the vaccine, which is based on an inactivated pathogen, have already been produced and packaged in a white and orange case emblazoned with the name “Coronavac.” https://t.co/0INQyoW53g