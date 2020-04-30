سورية تمدد حظر التجول ليلاً على مستوى البلاد لكبح انتشار «كورونا»

المصدر: عمان - رويترز

قالت الحكومة السورية، أمس، إنها مددت حظر التجول على مستوى البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا، لكنها خففت القيود الصارمة بالسماح لجميع الشركات والأسواق العامة بالعودة إلى العمل.

وفرضت الحكومة حظر التجول على مستوى البلاد قبل أكثر من شهر، عقب الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد أسابيع من نفي مزاعم بالتستر على المرض من مصادر طبية وشهود قالوا إن هناك حالات أخرى كثيرة.

وحذرت هيئات الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني من أن البلاد، التي أبلغت حتى الآن عن 43 حالة مؤكدة وثلاث وفيات، معرضة لمخاطر عالية، بسبب ضعف قطاع الصحة، ونقص الموارد في حالة تفشي الفيروس.

وقالت الحكومة إن القرار سيسمح بإعادة فتح كامل للأسواق التي كانت تعج بالحياة. وأثر الإغلاق في فئة التجار الذين كانوا، عادة، يعتمدون على زيادة الإنفاق خلال شهر رمضان، الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وقال بيان الحكومة إن «الفريق الحكومي يوافق على فتح الأسواق الشعبية وكل الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات، يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، مع ضرورة التزام كل الفعاليات والمحال بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم».

وفي الأسابيع الأخيرة، أدت الإجراءات الصارمة إلى تهافت الناس على الشراء، حيث يُسمح للأشخاص بالتسوق خلال النهار قبل حظر التجول، ما يؤدي إلى نقص المواد وارتفاع الأسعار، فيما تتعرض العملة المحلية لضغوط متجددة مقابل الدولار.

وبات العديد من العاملين بأجر يومي دون دخل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بين سكان البلاد.

الإغلاق يؤثر في التجار الذين كانوا، عادة، يعتمدون على زيادة إنفاق الأسر خلال رمضان.

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