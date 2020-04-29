خبر سار.. نتائج إيجابية لعلاج مرضى فيروس كورونا بدواء "ريمديسيفير"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن نتائج المرحلة الثالثة من التجربة البسيطة التي تدرس فترات جرعات عقار "ريمديسيفير- remdesivir " لمدة 5 أيام و 10 أيام على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت الشركة إن نتائج التجربة جاءت إيجابية.

Gilead is aware of positive data emerging from the NIAID study of our investigational treatment for COVID-19. Read more: https://t.co/Aq9J6nS43Y. — Gilead Sciences (@GileadSciences) April 29, 2020

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين يتلقون دورة علاجية لمدة 10 أيام من عقار "ريمديسيفير" حققوا تحسنًا مشابهاً في الحالة السريرية مقارنة مع أولئك الذين أخذوا دورة علاج لمدة 5 أيام.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تخطط لتقديم البيانات الكاملة للنشر في إحدى الدوريات العلمية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التجربة تمت بالتشارك مع معاهد الصحة الأميركية، وصرحت إدارة المعاهد للوكالة بأن إعلاناً سيصدر لاحقا يعتقد أنّه سيكون خلال الإحاطة الصحافية اليومية بشأن كورونا المستجد في البيت الأبيض.



وتقام عدة تجارب سريرية في العالم لإيجاد علاج فعال ضدّ كوفيد-19. وكان ريمديسيفير طوّر بداية لمواجهة وباء إيبولا ولكنه لم يعتمد لأي مرض، وهو أحد الخيارات المطروحة حالياً إلى جانب غيره من العقاقير المضادة للفيروسات أو هيدروكسي كلوروكوين.



وبدأت المعاهد الأميركية التجربة في 21 فبراير، وسبق لموقع منظمة الصحة العالمية أن نشر على موقعه الجمعة الماضي نتائج تجربة أضيق نطاقا من الحالية (237 مريضا) أجريت على العقار نفسه في الصين ولكنها تظهر أنّه لم يظهر فعالية. ولم تنشر هذه الدراسة بعد في دورية طبية.



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