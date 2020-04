خبر سار.. نتائج إيجابية لعلاج مرضى فيروس كورونا بدواء "ريمديسيفير"

أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن نتائج المرحلة الثالثة من التجربة البسيطة التي تدرس فترات جرعات عقار "ريمديسيفير- remdesivir " لمدة 5 أيام و 10 أيام على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت الشركة إن نتائج التجربة جاءت إيجابية.

