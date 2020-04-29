الإمارات تدعو إلى مشاركة فعالة للشباب في أعمال «مجلس الأمن»

المصدر: نيويورك - وام

حثت الإمارات مجلس الأمن الدولي على تعزيز السبل الكفيلة بزيادة المشاركة الهادفة والشاملة للشباب في جهود بناء السلام، بما في ذلك دعوة المزيد من قادة الشباب بشكل منتظم للمجلس، لتقديم إحاطتهم، والتمعن في تجاربهم الفردية، في سعيهم لتحقيق السلام والأمن في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بشأن الذكرى السنوية الخامسة لأجندة الشباب والسلام والأمن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2250 لسنة 2015، وهو القرار الرائد الذي يعترف بالدور المهم والإيجابي الذي يلعبه الشباب في صون وتعزيز السلام والأمن الدوليين.

ولفت بيان الدولة إلى أنه منذ اعتماد القرار 2250، والعالم يشهد العديد من الطرق التي يسعى الشباب من خلالها، وبشكل خلاق، إلى منع العنف وتوطيد السلام في جميع أنحاء العالم، وفي المجتمعات المتضررة من النزاعات، أو تلك التي تتمتع بسلام نسبي.

وأضاف: «أن عملهم يبشر بالإمكانات الهائلة، لمكاسب السلام والأمن للجميع».

وسلط الضوء على الشباب في الإمارات، الذين شاركوا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا العالمي، وقال: «يسهم الشباب في التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ وورش السلامة، والمشاركة في برنامج التعقيم الوطني لتطهير المدن الرئيسة، للحد من انتشار الفيروس».

وأكد البيان أنه منذ تعيين وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، في عام 2016، تم إنشاء العديد من الآليات والمبادرات، كإنشاء مجالس الشباب، وتبني استراتيجية وطنية للشباب، تم تطويرها وتأييدها من قبل الشباب الإماراتيين.

كما تناول بيان الدولة دور الشباب في المنطقة، مؤكداً أنهم شركاء في البحث عن مدن أكثر سلاماً وازدهاراً، على خلاف الصورة النمطية التي تربطهم بالعنف الذي لايزال منتشراً ومعدياً.

وسلط الضوء، في هذا الصدد، على المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول «تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب»، الذي عقد بأبوظبي في ديسمبر 2019، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز «هداية».

ونوه البيان بأن هذا المؤتمر أتاح الفرصة لمناقشة المبادرات وخطط العمل، لتعزيز الصمود في وجه التطرف المؤدي إلى الإرهاب، والتركيز على تمكين الشباب والتسامح على المستويين الوطني والإقليمي.

البيان يسلط الضوء على شباب الإمارات، الذين شاركوا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا العالمي.

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