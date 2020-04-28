آبي: اليابان تتابع باهتمام كبير التقارير عن صحة زعيم كوريا الشمالية

المصدر: طوكيو - رويترز

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء إنه على علم بالتقارير المتعلقة بصحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وإنه يولي اهتماما كبيرا بالتطورات.

وأدلى آبي بهذه التصريحات خلال جلسة للبرلمان.

وبدأت الشائعات والتكهنات حول صحة كيم بعد غيابه عن مناسبة رسمية كبيرة في 15 أبريل. ومنذ ذلك الحين لم يظهر كيم علنا.

ومساء أمس قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات صحافية أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية، وتمنى له «حظاً طيباً»، في تصريح قد يكون من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

وفي محاولة لإظهار أن الأمور على ما يرام، نشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية رسائل متتالية من الزعيم كيم جونغ أون.

وأعرب كيم عن تقديره للأشخاص الذين يعملون في عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع منطقة وونسان-كالما السياحية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

والاثنين، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية رسالة بعث بها الزعيم كيم إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده، والذي يصادف نهاية الفصل العنصري.

ويبدو أن بيونغ يانغ تحاول عبر نشر هذه الرسالة إظهار أن الزعيم على ما يرام ويمارس عمله كالمعتاد.



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