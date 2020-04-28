ليبيا.. حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي إدارة البلاد

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الاثنين، قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، «نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب».

وأكد المشير حفتر، أن القيادة العامة ستكون «رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصله مسيرة التحرير حتى نهايتها».

وكان خفتر قد طالب في كلمة له الخميس الماضي الليبيين بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة«، مضيفا أن»القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم".

يشار إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015 برعاية الأمم المتحدة وشمل أطراف الصراع في ليبيا، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية التي اندلعت 2014.



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