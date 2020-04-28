314 طناً مساعدات إماراتية إلى 27 دولة لدعمها في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرتي مساعدات تحتويان على إمدادات طبية إلى دولتي أرمينيا وإندونيسيا، لدعمهما في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغ إجمالي ما أرسلته الإمارات حتى أمس أكثر من 314 طناً من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.

وتفصيلاً، أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا، محمد عيسى علي القطام الزعابي: «تتشرف دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها بمساعدة الدول الأخرى في محاربتها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وأضاف أن «قيادة وشعب دولة الإمارات يتضامنان مع جميع العاملين في القطاع الطبي لوضع حد لهذه الأزمة، وندرك أن المجتمع الدولي لا يستطيع التغلب على فيروس (كوفيد-19) إلا بتوحيد الجهود والتعاون البناء».

وفي سياق متصل أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 20 طناً من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد من هذه الإمدادات الطبية أكثر من 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، عبدالله سالم الظاهري إن «إرسال هذه المساعدات المهمة إلى إندونيسيا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم جميع الدول التي تواجه أزمة فيروس كورنا المستجد».

وأضاف: «على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، فإنه يمكننا التغلب على هذه التحديات من خلال تقديم يد العون للدول المتضررة من هذا الوباء».

وأكد تضامن ووقوف دولة الإمارات إلى جانب إندونيسيا، التي يجمعنا معها علاقات وروابط قوية، من خلال هذه المساعدات التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس.

27 طناً من المساعدات يستفيد منها 27 ألفاً من العاملين في المجال الصحي بإندونيسيا وأرمينيا.

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