زعيم كوريا الشمالية «يكشف» عن حالتة الصحية برسالة شكر «عمالية»

المصدر: بيونغ يانغ - وكالات

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كيم أعرب عن «تقديره» للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة «سامغيون» الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا اليوم، يقول إن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامغيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا الشمالية.

غير أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

يأتي ذلك فيما رصدت صور أقمار اصطناعية قطارا يرجح أنه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منتجع في شرق كوريا الشمالية، وفق الموقع الأميركي «38 نوررث»، في وقت تثير فيه صحة كيم التكهنات.

وأظهرت صور القمر الصناعي، وفقا للموقع، «قطارًا طوله 250 مترًا تقريبًا» متوقفًا في محطة سكة حديد القيادة في مجمع يملكه كيم في وونسان، «منذ 21 أبريل على الأقل».

ويظهر القطار في الصور في 21 و23 أبريل في المحطة المخصصة لعائلة كيم، وفق ما أكد الموقع المتخصص بتتبع أخبار كوريا الشمالية في مقال نشر السبت.

ويوضح «38 نورث» أن وجود القطار في تلك المنطقة «لا يثبت أي شيء بخصوص مكان الزعيم الكوري الشمالي ولا يؤكد شيئاً بخصوص حالته الصحية».

وأضاف «لكن ذلك يعطي مصداقية للمعلومات التي تقول إن كيم متواجد في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي».

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل.

وكان موقع «دايلي أن كاي» الذي يديره كوريون شماليون منشقون قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة «بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه».

وقللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عملياً بحالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار.

كما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن «تدرس معلومات» تفيد بأن كيم جونغ أون «بحالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية».

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر الخميس أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح «خاطئة».

ونقلت قناة «إس بي إس» الكورية الجنوبية الخميس عن مسؤول حكومي قوله إن كيم متواجد على الأرجح في وونسان منذ أربعة أيام على الأقل وأنه سيظهر علناً قريباً.

وأضافت القناة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب مكان توقف قطار كيم، الذي شوهد في وونسان، بينما طائرته التي يستخدمها عادة للتنقل إلى وونسان لا تزال في بيونغ يانغ.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها «غياب» كيم الشكوك.

ففي عام 2014، لم يظهر كيم علنا لستة أسابيع قبل أن يشاهد مجددا متكئاً إلى عصاة.

وأكدت حينها الاستخبارات الكورية الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب،أن رئيس كوريا الشمالية خضع لعملية إزالة التهاب من كاحله.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news