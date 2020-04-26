دياب: صورة الدولة باهتة في عقول اللبنانيين

المصدر: بيروت - وكالات

أكد رئيس ​الحكومة​ اللبنانية ​حسان دياب،​ أمس، أن صورة ​الدولة​ باهتة في عقول اللبنانيين نتيجة ممارسات أساءت إلى دورها.

ونقل موقع «النشرة» اللبناني الإلكتروني عن دياب قوله، خلال زيارته المديرية العامة لقوى الأمن​ الداخلي، إن «الدولة فقدت بها لأنها انفصلت عنهم، فعلياً ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة، إنما هناك ​منظومة​ عميقة بكل مكوناتها ولو تغيرت وجوه الحاضرين». واعتبر أن المطلوب هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، لافتاً إلى أن مؤسسة قوى الأمن تمثل الدولة لدى المواطنين.

وأضاف: «نعلم أن قوى الأمن الداخلي تواجه تحديات كثيرة»، مؤكداً أن البلد أمانة بأيديهم وحفظ النظام مسؤوليتهم.

وكان دياب قد انتقد الجمعة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.