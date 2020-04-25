مسؤولة أميركية تخرق الحجر الصحي بسبب موعد أظافر في صالون تجميل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أُجبرت رئيسة بلدية تكساس على الاعتذار، بعد كسر القواعد الخاصة بالحجر الصحي، وزيارتها صالوناً تجميلياً لإصلاح أظافرها، حيث التقطت صور لها في صالون محلي.

وتم تصوير بيكي أميس، وهي ترتدي قناعاً، بينما تقوم إحدى العاملات بإصلاح أظافرها في بومونت، وفقاً لما جاء في موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وقال مكتب المدعي العام للمنطقة إنه يحقق في ملابسات الموضوع، حيث تعد صالونات الأظافر من بين الوجهات التي أمرت أميس بإغلاقها، بعد إعلان أمر البقاء بالمنزل في 27 مارس، وسط جائحة فيروس كورونا.

ويعاقب القانون بغرامة تصل إلى 2000 دولار على انتهاك القيود.

من جهتها، وجهت أميس اعتذاراً عن تصرفها، وأضافت أنها لما تخرق أي قواعد، حيث زارت الصالون لتتعلم كيفية إزالة الأظافر الاصطناعية فقط، وليس لتلقي الخدمة.