ترامب: كنت أتحدث «بسخرية» عن الحقن بالمعقمات

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة انه كان يتحدث «بسخرية» للصحافيين عن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، بعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا.

وقال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض «كنت أطرح سؤالا على الصحافيين بطريقة ساخرة». وكان البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق أن تصريحات الرئيس أخرجت من سياقها.

وأثارت تصريحات ترامب حول احتمال حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد استغرابا واسعا وذهول الخبراء.

إلا أن الرئيس حاول التقليل من شأن تصريحاته وأكد الجمعة انه كان يتحدث «بسخرية» عن هذه المسألة.

وقال الرئيس خلال التصريح الصحافي اليومي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض «أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟».

ومضى يقول «فهو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام».

وسببت آراء الرئيس إحراجاً شديداً للطبيبة ديبورا بيركس عضو خلية الأزمة في البيت الأبيض بشأن الفيروس واستنكارا واسعا لدى الأوساط العلمية.

وإلى جانب المعقمات، تحدث ترامب أيضا عن «الأشعة فوق البنفسجية» أو «ضوء قوي جدا» يمكن توجيهه إلى «داخل الجسم» لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واضطرت الشركة المصنعة للمعقمات «ليسول» التي يستخدمها عشرات ملايين الأميركيين إلى إصدار بيان خطي «بسبب التكهنات الكثيفة والتداول على وسائل التواصل الاجتماعي».

وقال «إن منتجاتنا المعقمة يجب ألا تستخدم بأي ظرف كان في جسد الإنسان (سواء كان بالحقن أو التناول أو أي وسيلة أخرى)».

وكتب الخبير الاقتصادي روبرت رايخ وزير العمل السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون «تشكل مؤتمرات ترامب الصحافية خطرا على الصحة العامة. قاطعوا هذه الدعاية. استمعوا إلى الخبراء ورجاء لا تشربوا المواد المعقمة».

وسارع البيت الأبيض إلى اتهام وسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأميركي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن «الرئيس ترامب أعلن مرات عدة أن على الأميركيين استشارة أطبائهم بخصوص موضوع علاجات فيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحافي بالأمس».

وأضافت «دعوا الأمر لوسائل الإعلام فهي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية».

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، استمتع الكثير من رواد الإنترنت بالإخراج الذي بدا على الطبيبة ديبورا بيركس بشأن الفيروس، خلال تصريحات الرئيس.