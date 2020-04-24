تحذير أوروبي من «الرضا عن النفس» في مكافحة «كورونا»

المصدر: كوبنهاغن ■د.ب.أ

أكد رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، أمس، أنه ينبغي على الدول الأوروبية أن تظل متيقظة، وأن تكون حذرة للغاية عند التفكير في تخفيف الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوغ، الذي يتخذ من كوبنهاغن مقراً له: «الرضا عن النفس يمكن أن يكون أسوأ عدو لنا في هذا الوقت. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بأننا سالمون».

وأضاف: «لا تخطئوا، نحن مازلنا في مياه مضطربة للغاية، وسنبقى كذلك لبعض الوقت». وتمثل المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية ما يقرب من نصف العبء العالمي بالنسبة لأزمة كورونا، حيث سجلت أكثر من 1.2 مليون إصابة.

وفي بيانه الأسبوعي، أشار كلوغ إلى أن البلدان في الجزء الشرقي من المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية - بما في ذلك روسيا وتركيا وأوكرانيا وأوزبكستان وبيلاروسيا - شهدت زيادات في معدل حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا».

وقال كلوغ إن ست دول من الدول الـ10 في العالم التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة لديها تقع في المنطقة الأوروبية.

كما سلط الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين في أوروبا.

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