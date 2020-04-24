الصين تدعم «الصحة العالمية» بـ 30 مليون دولار إضافية لمكافحة «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الصين، أمس، أنها ستدفع 30 مليون دولار (28 مليون يورو) إضافية لمنظمة الصحة العالمية، لدعمها في جهودها لمكافحة فيروس كورونا حول العالم، وذلك بعد أيام على تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة. يأتي ذلك مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عبر الفيديو مخصصة لإيجاد حلول تُخرج الدول الأوروبية من الركود الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، وغداة تحذير منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة فيروس كورونا المستجدّ ستكون طويلة الأمد، مشيرة إلى خطورة التسرع في فك العزل.

وتفصيلاً، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، على حسابها على موقع «تويتر»: «لقد قررت الصين التبرع بمبلغ 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية، لدعم مكافحتها العالمية لفيروس كورونا، خصوصاً تعزيز الأنظمة الصحية في الدول». وأضافت أن هذا المبلغ «سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته، ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية».

ولفتت إلى أن «الصين كانت تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار نقداً للمنظمة في 11 مارس».

وأضافت: «في هذا الوقت الحاسم، فإن دعم منظمة الصحة العالمية هو دعم للتعددية والتضامن العالمي».

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل بشأن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مناورة سياسية، وإن عليها وقف انحيازها الفكري.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أمر بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك على خلفية تحميله للمنظمة المسؤولية جزئياً عن حجم الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في بلاده، وقال إن المنظمة الأممية اعتمدت بشكل مفرط على المعلومات الواردة من الصين.

في الأثناء، يبدو القادة الأوروبيون منقسمين خلال القمة التي عقدوها عبر الفيديو، وخصصت لإيجاد حلول تُخرج الدول الأوروبية من الركود الناجم عن تفشي «كورونا»، حول الحلّ الذي يجب تبنيه ما سيُرغمهم على تأجيل اتخاذ أي قرار مهم.

وتستمرّ الأضرار الاقتصادية لإجراءات العزل في التفاقم في القارة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، بتسجيلها أكثر من 112 ألف وفاة جراء الفيروس من أصل 180 ألفاً هو إجمالي الوفيات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وفي محاولة لاستئناف النشاط الاقتصادي، بدأت دول أوروبية عدة بتخفيف تدريجي لإجراءات العزل التي فرضت على السكان منذ الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، فتحت متاجر الأغذية والمكتبات ووكالات السيارات ومعظم المحال التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع، أبوابها الاثنين.

وبدأت النمسا والنروج والدنمارك أيضاً تخفيف إجراءات العزل، مع الإبقاء على بعض قواعد «التباعد الاجتماعي».

كذلك، تستعد إيطاليا وفرنسا وسويسرا وفنلندا ورومانيا لتخفيف الحجر بحذر.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال الأربعاء في مؤتمر صحافي عبر الفيديو «لا يخطئن أحد، فأمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا فترة طويلة»، مشيراً إلى أن بعض الدول تريد العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن الحياة الطبيعية القادمة لن تكون هي نفسها كما في السابق «ستكون وضعاً اعتيادياً من نوع جديد».

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد الإصابات في العالم بلغ نحو مليونين و640 ألفاً. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 720 ألف حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 184 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 887 حالة إلى 35 ألفاً و729 حالة، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 5481 حالة، بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب آسيا تجاوز 37 ألفاً أكثر من نصفها في الهند.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 850 ألف إصابة إلى جانب نحو 48 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 208 آلاف إصابة، ونحو 22 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 187 ألف إصابة، ونحو 25 ألف وفاة. أما الصين فسجلت 82 ألفاً و798 إصابة و4632 وفاة.

إيران تسجل 90 وفاة و1030 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand