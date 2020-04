وزير الخارجية الأميركي "يغرد" عن شهر رمضان

نشر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال بومبيو في تغريدته: "في هذه المناسبة المباركة على المسلمين في جميع أنحاء العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعًا بأهمية التعاطف وخدمة ودعم بعضنا البعض، أتمنى لجميع الذين يحتفلون رمضان كريماً".

On this blessed occasion for Muslims around the world, may the holy month of Ramadan remind us all of the importance of shared compassion, service, and support for one another. I wish all who celebrate a #RamadanKareem. pic.twitter.com/12uAaEiGjo