استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن الشهيد نفذ عملية دهس وطعن على حاجز عسكري في الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بـ«استشهاد مواطن لم تعرف هويته، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بيت لحم».

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن شرطياً من حرس الحدود أصيب بجروح متوسطة بعدما صدمه فلسطيني عمداً بسيارته، قبل أن يخرج من المركبة ويطعنه.

وأضافت الإذاعة أن أفراد قوة الحاجز العسكري أطلقوا النار على المهاجم، ما أدى إلى استشهاده، فيما عُثر في المكان على عبوة أنبوبية ناسفة.

يأتي ذلك في وقت حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن وفاة معتقل فلسطيني أمس في سجونها.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المعتقل نور البرغوثي (23 عاماً)، من بلدة عابود قضاء رام الله، توفي داخل سجن «النقب الصحراوي»، علماً بأنه محكوم بالسجن ثماني سنوات، ومعتقل منذ قرابة الأربع سنوات.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن البرغوثي تعرض للإغماء الشديد، وتأخرت الإدارة في نقله وإنعاشه، ما أدى إلى وفاته.