«مسيَّرة» إسرائيلية تستهدف سيارة لـ «حزب الله» على حدود سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس، سيارة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان، دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى، وفق ما أفاد مصدر مقرب من «حزب الله» لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر: «وجهت طائرة مسيرة إسرائيلية، بدايةً، ضربة قرب سيارة تقل عناصر من (حزب الله)».

وأضاف: «وبعدما خرج منها ركابها، تم استهدافها مباشرة بضربة ثانية»، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أن «الطائرة الإسرائيلية استهدفت السيارة قرب معبر جديدة يابوس السوري»، المواجه لنقطة المصنع اللبنانية في منطقة البقاع شرقاً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، من جهتها، بأن السيارة التي جرى استهدافها «مدنية»، من دون أن تحدد هوية الجهة التي استهدفتها.

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة جيب شيروكي»، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكثّفت إسرائيل، في الأعوام الأخيرة، وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله».

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها، لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».