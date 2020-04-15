السعودية تشيد بالأمن المصري بعد إحباط العملية الإرهابية في الأميرية

المصدر: الرياض - واس

أشادت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية (في منطقة الأميرية)؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها.



وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحية (الضابط الذي استشهد خلال المواجهات)، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في بيان لها، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش) وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأضاف البيان أن التعامل مع الخلية الإرهابية أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة)، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.