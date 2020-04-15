السيسي يصف القضاء على الخلية الإرهابية في الأميرية بـ"العمل البطولي"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نجاح أجهزة الأمن المصري في القضاء على الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، بأنه عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب.

وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت بكل فخر و إعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن و سلامة الوطن و المواطنين، رغم كل التحديات".

وتابع: "أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابي الشرطة البواسل.. حفظ الله مصر والمصريين".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في بيان لها، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش) وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.



وأضاف البيان أن التعامل مع الخلية الإرهابية أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة)، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.