«الميديا والحريديم.. وكورونا»

المصدر: خالد محمود

يشكو الحاخام الإسرائيلي ناحوم ايزنشتين في حوار له مع «تايمز أوف إسرائيل» وسائل الإعلام التي شوهت الحريديم (المتشددون الدينيون اليهود) ونمطتهم سلبياً، وأظهرتهم في صورة المسؤولين عن نشر فيروس كورونا في «إسرائيل - فلسطين المحتلة» والمنطقة والعالم، وهذه من وجهة نظره «كذبة كبرى».

ويقول ايزنشتين إن الإعلام «بالغ» في تصوير انتهاكات الحريديم لقواعد حظر التجمعات المرتبطة بمواجهة «كورونا»، بينما «تجاهل فئات أخرى مثل مرتادي الشواطئ»، وإن المنتهكين من الحريديم «فئة قليلة»، وقصص انتهاكاتهم «وقائع اقتُطعت من سياقاتها». يسعى ايزنشتين لتقديم «النسخة اليهودية من التصرفات الداعشية» بشأن «كورونا»، بوصفها اختراعاً وتشويهاً اعلامياً، بالرغم من أن العالم الذي أصبح قرية صغيرة، تابع لحظة بلحظة ما وقع في «بني باراك» التي أصبحت قلعة للتشدد الديني اليهودي وتطرفه، وتابع كذلك ما وقع في أحياء الحريديم بالقدس المحتلة ومناطق أخرى، وهي وقائع كان الإعلام الاسرائيلي ذاته أول من شهّر بها. رفض طلاب مدرسة «توراة فيزاه» قرار المدرسة بوقف التدريس، وتصريح الحاخام، تشايم كاينفسكي، الشهير بأن «إلغاء دراسة التوراة أكثر خطورة من (كورونا)» ليس كذبة إعلامية، كما أن دهم حفل زفاف به 200 شخص في بني باراك، ليس كذبة إعلامية، واعتداء طلاب يهود متشددين في«بني شميس» على صحافي حاول التقاط صورة لتجمّعهم، كذلك ليس كذبة إعلامية، وأخيراً وليس آخراً، فإن جنازة الحاخام، تسيفي شنكار، والتي شارك فيها 500 شخص ليست كذبة ولا فبركة إعلامية، والحبل ممدود على الجرار. ما حدث في «بني باراك» سلوك مؤذٍ تجاه كارثة انسانية تهدد كل بني البشر، هي فيروس كورونا، وهو أمر لا تجدي معه شماعات التبرير والرمي على «الميديا»، بل تشكر الأخيرة لأنها تسلط عدساتها على كل شبر في الأرض لتؤدي دورها في مواجهة الفيروس. أما القول بالتعميم والمبالغة، فندعو الحاخام ايزنشتين أن يتخيل فقط، لو كانت «بني باراك» هذه قرية فلسطينية، ولو كان الذي فعل ذلك متشددون من الضفة المقابلة، كيف كانت الواقعة ستصبح على كل لسان، وكيف كانت ماكينات «الإسلاموفوبيا» و«العرب فوبيا» المتحيزة ستعمل لوسم ووصم كل عربي ومسلم، مهما كان اعتداله، بالغلو والتطرف.

ما حدث في «بني باراك» سلوك مؤذٍ تجاه كارثة إنسانية تهدد كل بني البشر، هي فيروس كورونا، وهو أمر لا تُجدي معه شماعات التبرير والرمي على «الميديا».