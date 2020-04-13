"الدفاع" الروسية تتسلم سفينة سرية لدراسة أعماق البحر

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

سلم مصنع "زفيزدوتشكا" الروسي للسفن إلى وزارة الدفاع الروسية سفينة "الأكاديمي ألكسندروف" العلمية المتخصصة في دراسة أعماق البحر.

ونقلت صحيفة " روسيسكايا غازيتا" عن وكالة "تاس" الروسية أن مراسم رفع العلم البحري الروسي أقيمت في السفينة نهاية مارس الماضي في جو من السرية.

وقال مصدر في صناعة السفن الروسية إن سرية مراسم تسليم السفينة جاءت بطلب من إدارة دراسة أعماق البحر التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن "الأكاديمي ألكسندروف" هي سفينة مساعدة وليست حربية ولا تحمل أية أسلحة وتبلغ حمولتها 5400 طن، ما يسمح لها بالرسو في أية نقطة من بحار ومحيطات الكرة الأرضية.

وتتضمن السفينة رافعتين وغيرهما من المعدات والأجهزة البحرية. ويضم طاقمها 65 فردا.

ويرى رئيس تحرير مجلة "ناسيونالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني) الروسية أن مهام السفينة واسعة وسرية. وحسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام فإن " الأكاديمي ألكسندروف " مخصصة لحماية خطوط الاتصال تحت المائية الصديقة والتنصت على الاتصالات تحت المائية المعادية والاستطلاع تحت الماء ورفع الحمولة من قاع البحر.