الهند ترفض استقبال مغتربيها بقرار من المحكمة العليا

المصدر: محمد فودة - دبي

قررت المحكمة العليا في الهند إنه لن يمكن إعادة مغتربيها الذين يعملون في الخارج خلال الوقت الراهن، وقضت بتأجيل النظر في كل الالتماسات التي قدمت إليها بخصوص إعادة الهنود العالقين في الخارج بسبب وباء كورونا لمدة أربعة أسابيع.

وتلقت المحكمة سبعة التماسات باتخاذ قرار بشأن إعادة الرعايا الهنود العالقين في دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران، ولكن قررت تعليق جميع الالتماسات، وقال رئيس المحكمة شاراد آفيند بوبدي: "على الجميع التزام أماكنهم، لا يمكن إعادة المغتربين من البلدان الأخرى، عازياً ذلك إلى إغلاق الأجواء ومنع الطيران وفق قرار الحكومة الهندية.