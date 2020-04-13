سوري الأصل.. "كورونا" يقتل صديق ترامب

المصدر: متابعات - سمير سعيد

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مجلة "تايم" الأميركية إن تشيرا، وهوكان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره.

وكانت مجلة "فانيتي فير"، أشارت إلى أن تشيرا قطب عقاري سوري الأصل، ويهودي الديانة، وكان في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر الراحل، وعلاقته بالرئيس ترامب.

Stanley Chera, titan of NYC retail, dies of coronavirus, making him the most high-profile industry casualty of the global pandemic. https://t.co/qHdLrfnd3s pic.twitter.com/9n8BMbkTlS — The Real Deal (@trdny) April 11, 2020

وتحدث الرئيس الأميركي عن تشيرا أول مرة في 29 مارس المنصرم عندما كان يصف "خبث" فيروس كورونا المستجد، وقال: "لدي صديق دخل المستشفى في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلا (78 سنة)، لكنه شخص قوي... لقد دخل بعدها في غيبوبة... حالته سيئة".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما في ذلك 22105 حالة وفاة".