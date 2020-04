سوري الأصل.. "كورونا" يقتل صديق ترامب

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مجلة "تايم" الأميركية إن تشيرا، وهوكان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره.

وكانت مجلة "فانيتي فير"، أشارت إلى أن تشيرا قطب عقاري سوري الأصل، ويهودي الديانة، وكان في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر الراحل، وعلاقته بالرئيس ترامب.

Stanley Chera, titan of NYC retail, dies of coronavirus, making him the most high-profile industry casualty of the global pandemic. https://t.co/qHdLrfnd3s pic.twitter.com/9n8BMbkTlS