البابا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم

المصدر: الفاتيكان - أ.ف.ب

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في رسالته بمناسبة عيد الفصح، أمس، إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم، كما دعا إلى «خفض» أو «إلغاء» ديون الدول الفقيرة، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجهاً نداء من أجل تضامن أوروبا في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح، تلاها من كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين، تمنى البابا تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها، ودعا إلى التضامن الدولي من خلال خفض، إن لم يكن إلغاء، الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقراً. ودعا البابا إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم، وقال في الرسالة التي تم بثها مباشرة إلى 1.2 مليار كاثوليكي: «ليس الوقت مناسباً لمواصلة صنع أسلحة والاتجار بها، مع إنفاق أموال باهظة يجدر استخدامها لمعالجة الأشخاص وإنقاذ الأرواح».

ووجّه البابا دعوة خاصة إلى أوروبا من أجل أن تستعيد روح التضامن، التي سمحت لها بتجاوز خصومات الماضي ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، ورأى أنه بمواجهة الوباء العالمي الذي يطال دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ينبغي «اللجوء إلى حلول مبتكرة وتناسي الأنانيات».

وقال البابا: «يجب ألا يُترك هؤلاء الأشقاء والشقيقات الأكثر ضعفاً الذين يسكنون المدن والضواحي في جميع أنحاء العالم وحيدين»، وذكر في صلاته «المسنين والأشخاص الوحيدين، والأطباء والممرضين، وقوات الأمن والعسكريين، وكل الذين يعملون في المصحات أو يعيشون في الثكنات والسجون». وتابع: «إنه عيد فصح يعيشه العديدون في عزلة، وسط الحداد والمشكلات العديدة التي يثيرها الوباء، من المعاناة الجسدية إلى المشكلات الاقتصادية».

البابا يطالب بـ«خفض أو إلغاء» ديون الدول الفقيرة، وتخفيف العقوبات الدولية.