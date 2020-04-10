جونسون يتعافى في المستشفى.. ووالده يتحدث عن فترة نقاهة

المصدر: لندن - أ. ف. ب

بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في طريقه للشفاء من فيروس كورونا المستجد مع نقله إلى جناح آخر في المستشفى الجمعة بعد ثلاثة أيام أمضاها في وحدة العناية المركزة في وقت حضت حكومته المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الفصح.

وخرج الزعيم البالغ من العمر 55 عاما من وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن مساء الخميس، وستتم مراقبته عن كثب خلال ما وصفها مكتبه بأنها «المرحلة الأولى من تعافيه».

وقال المتحدث باسم مكتبه في 10 دوانينغ ستريت «إن معنوياته مرتفعة جدا».

وجاء تحسن حالة جونسون في وقت تواصل الحكومة فرض إجراءات عزل على مستوى البلاد سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل.

وأعلنت السلطات الخميس عن 881 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة إلى 7978 وفاة، مع أكثر من 65 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

من جهته قال والد والد رئيس الوزراء البريطاني، السبت،إنه لا يتصور عودة نجله سريعا لمباشر مهام منصبه.

وقال ستانلي جونسون لمحطة «بي بي سي راديو 4»: «يجب أن يأخذ وقتا. لا يمكنني أن أفكر في أنه سيخرج من المستشفى ليعود مباشرة إلى داونينغ ستريت، ليباشر العمل دون فترة نقاهة».