مقابلة صحافية تتسبب في عزل منزلي لزعيمي أكبر حزبين بمقدونيا

المصدر: بلغراد - د. ب. أ

أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، في مؤتمر صحافي طارئ في سكوبي، أنه تم وضع زعيمي أكبر حزبين في مقدونيا الشمالية في العزل المنزلي بعد إجراء مقابلة مع مراسل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) لاحقا.

وقال فيليبس إن رئيس الوزراء السابق، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زوران زئيف، وزعيم الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المعارض هريستيجان ميكوسكي أجريا مقابلة مع مراسل تلفزيوني مصاب بالفيروس الأسبوع الماضي.

وجاءت نتيجة فحص ميكوسكي سلبية في ساعة متأخرة أمس الخميس، إلا انه سيبقى في العزل لمدة أسبوعين منذ اختلاطه بالمراسل.

وأضاف فيليبس أن زئيف خضع للفحص في وقت لاحق أثناء سفره إلى مسقط رأسه، ستروميتسا، في الوقت الذي تم فيه الكشف عن حالة المراسل، ومن المقرر أن تظهر نتيجة فحصه في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأوضح أن المراسل بالمستشفى وحالته مستقرة.

سجلت مقدونيا الشمالية رسميا إجمالي 663 حالة إصابة بكوفيد - 19 بعد ظهر أمس الخميس، وإجمالي 30 حالة وفاة بسبب المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.