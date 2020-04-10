بسبب القانون البريطاني لم يمنح الأمير فيليب لقب ملك

عاش الأمير فيليب اليوم أطول فترة لزوج يعيش مع العائلة الملكية البريطانية، وحتى تقاعده عام 2017 كان عمره قد بلغ 96 عاما. والسؤال المطروح لماذا لم يطلق على فيليب لقب ملك؟.

يرجع السبب الذي حرم فيليب من لقب ملك إلى قانون الخلافة البرلماني، والذي يراعي الجنس فقط عند منح الألقاب، فزوجات الملوك عادة يأخذون لقب الزوج، وتصبح المرأة ملكة لأنها زوجة الملك. ويمكن أن تكون كيت ميدلتون ملكة إذا أصبح زوجها ويليام ملكا.

وسبب ذلك أن لقب ملكة يمكن أن يستخدم لوصف ملكة حاكمة أو زوجة الملك حيث يكون اللقب شكليا وللمراسم. ولكن لقب ملك لا يستخدم أبدا إلا لوصف الملك الحاكم ولا ينطوي على أية معاني شكلية تتعلق بالمراسم.

وولد الأمير فيليب أميرا باعتباره أحد أفراد عائلة ملكية يونانية ودانماركية، ولكنه تنازل عن حقه في العرش كي يتزوج الملكة إليزابيث. ووالديه هما الأمير أندرو من أصول يونانية ودانماركية، وأمه الأميرة أليس من أصول ألمانية. وغادرت عائلته موطنها في اليونان بعد اندلاع الاضطرابات في هذا البلد.

وتزوج الامير فيليب والملكة إليزابيث قبل 73عاما، أي في 20 نوفمبر 1947. ووصل هذا الزواج في عيده الماسي عام 2017، أي بعد مرور 70عاما على الزواج.



والتقى الأمير فيليب مع إليزابيث قبل 13عاما من زواجهما خلال زواج الأميرة مارينا اليونانية والأمير البريطاني جورج، دوق كنت، في عام 1934. وبعد اللقاء الثالث بينهما في يوليو 1935، قالت الملكة التي كانت في سن الثالثة عشر في ذلك الوقت، أنها وقعت في حب فيليب الذي أصبح زوجها في المستقبل، وبدآ يتبادلان الرسائل.

ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي اكسبرس