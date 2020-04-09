وفاة ليندا تريب مفجرة فضيحة خيانة كلينتون.. وهذا ما قالته مونيكا لوينسكي بالتزامن مع وفاتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفيت ليندا تريب التي أدت محادثاتها السرية المسجلة بين الرئيس الأميركي السابق بيل كيلنتون ومونيكا لوينسكي إلى محاكمة بيل كلينتون بشكل هدد بإسقاط رئاسته، قبل أقل من أسبوع على تشخيصها بسرطان البنكرياس بعد أن نقلت إلى المستشفى إثر معاناتها من آلام في المعدة، عن عمر يناهز 70 عاما، وفقا لما جاء في موقع “ديلي ميل” البريطاني.

ولن تعقد جنازة بسبب أزمة فيروس “كورونا”، فيما رافق تريب في المشفى في لحظاتها الأخيرة زوجتها وابنتها.

وبالتزامن مع انتشار خبر مرضها، غردت مونيكا لوينسكي 46 عاما عبر حسابها في موقع “تويتر” قائلة: "بغض النظر عن الماضي، سمعت نبأ مرض ليندا تريب، آمل أن تتعافى، لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة هذا الموقف على عائلتها".

وتقربت ليندا تريب من المتدربة في البيت الأبيض آنذاك، مونيكا لوينسكي وسجلت محادثات خاصة بين الأخيرة وكلينتون سرا، كشفت أنهما على علاقة واستخدمت التسجلات لدعمها، مشترطة الحصانة،

لكن تسجيلاً سرب لوسائل الإعلام قبل منحها الحصانة جعلها تواجه اتهامات بتسجيل لوينسكي بشكل غير قانوني.

وقالت لوينسكي أثناء إحدى جلسات المحاكمة في عام 1999 إن تريب خانت ثقتها، مضيفة أنها تكره ليندا تريب.