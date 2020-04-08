الشرطة الأميركية تنتشل جثة حفيدة كينيدي

المصدر: واشنطن- د.ب.أ

تم انتشال جثة مايف كينيدي تاونسند ماكين، بعد اختفائها مع ابنها (ثمانية أعوام) في خليج تشيسابيك، حسب ما أعلنت الشرطة الأميركية.

يشار إلى أن ماكين هي حفيدة السيناتور الأميركي روبرت كينيدي، وحفيدة الرئيس السابق جون كينيدي.

وقالت شرطة الموارد الطبيعية في ولاية ماريلاند، في بيان: «بعد بحث استمر أياماً، تمت فيه الاستعانة بالطائرات وتكنولوجيا التصوير تحت الماء، استعادت السلطات المفقودة مايف كينيدي تاونسند ماكين».

وعثر فريق للغوص والإنقاذ على جثة ماكين على عمق سبعة أمتار تحت الماء، على بُعد نحو أربعة كيلومترات جنوب منزل والدتها في شادي سايد بولاية ماريلاند، حيث خرجت هي وابنها في زورق مساء الخميس الماضي.

وقال مسؤولون إن البحث عن جيديون ابن ماكين، استؤنف أمس.

كانت ماكين مستشارة لإدارة أوباما للبرنامج العالمي المعني بمرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) التابع لوزارة الخارجية، وتطوعت في موزمبيق في «فيالق السلام».

يشار إلى أن تشيسابيك هو خليج في ولايتَي ماريلاند وفيرجينيا، ويقع في منطقة وسط المحيط الأطلسي، وتفصله شبه جزيرة بشكل أساسي عن المحيط الأطلسي. وعلى مر عقود من الزمن، تعرضت عائلة كينيدي للعديد من المآسي الشهيرة. حيث تم اغتيال جد ماكين وشقيق جدها، كما لقي جون إف كينيدي جونيور وزوجته كارولين حتفهما في حادث تحطم طائرة.

فريق للغوص والإنقاذ عثر على جثة ماكين، على عمق سبعة أمتار تحت الماء، على بعد نحو أربعة كيلومترات جنوب منزل والدتها في شادي سايد بولاية ماريلاند.