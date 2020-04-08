تحويل مقر البرلمان الأوروبي إلى مركز علاجي

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، أنه سيتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورغ بشرق فرنسا، إلى مركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ساسولي تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها، في هذا الوقت الصعب». ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، بمقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الإنترنت، حتى سبتمبر المقبل، وقال مصدر بالبرلمان إنه سيتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامه كمركز اختبار، وسيتم تزويده بأسرّة للمرضى، بجانب تخصيص منطقة للاستشارات.

وأضاف المصدر أن البرلمان سيقدم جزءاً من أسطول سياراته لاستخدامها في نقل الطاقم الطبي. وقال عمدة ستراسبورغ، رولاند ريس، إنه تأثر بصورة كبيرة بهذه الخطوة، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «هذا القرار يمثل رمزاً للمساعدة المتبادلة، التي يجب أن تظهرها الدول الأوروبية خلال مكافحة الوباء». يشار إلى أن منطقة ألزاس، حول مدينة ستراسبورغ، هي الأكثر تضرراً في فرنسا، بجانب منطقة «إلي دي فرانس» حول باريس.