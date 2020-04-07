باكستان تحجز الآلاف من رجال الدين في الحجر الصحي

المصدر: إسلام آباد ■وكالات

قال مسؤولون، أمس، إن السلطات الباكستانية وضعت الآلاف من رجال الدين في الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، بعد حضورهم فعاليات دينية الشهر الماضي. وكان أكثر من 100 ألف من أفراد إحدى الجماعات الدينية، اجتمعوا في مارس الماضي بمقر الجماعة، وهو عبارة عن مجمع يضم عدداً من المساجد، وأماكن لعقد الندوات الإسلامية بالقرب من مدينة لاهور، شرق باكستان.

إلى ذلك، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في باكستان، أمس، القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا في مدينة كويتا، واعتقلت العشرات، بحسب «رويترز».