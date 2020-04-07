سقوط 3 صواريخ قرب شركة أميركية في البصرة

المصدر: بغداد - وكالات

قال الجيش العراقي في بيان، إن ثلاثة صواريخ سقطت، أمس، قرب موقع شركة هاليبرتون الأميركية للخدمات النفطية في البصرة جنوب العراق، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية، وأصابت الصواريخ وهي من طراز كاتيوشا مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غرب البصرة. وأضاف البيان أنه تم العثور قرب الموقع على قاذفة بها 11 صاروخاً معدة للإطلاق، وأن قوات الأمن قامت بتفكيكها.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بانطلاق عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية، وقال المصدر إن العملية بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري، وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من العراق تشهد أعمال عنف متفرقة تنفذها بقايا تنظيم «داعش» ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن بلاده لا تحتاج لوجود قوات أجنبية على أراضيه، وأن القوات العراقية قادرة على حماية البلاد.

وقال الزرفي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»: «أتعهد بعدم وجود خروقات أمنية عند حصول الحكومة على ثقة البرلمان، ولا أسمح بأي قصف أميركي»، مؤكداً أن قوات التحالف جاءت للعراق لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد «داعش».

وأضاف: «لانحتاج إلى جيش أجنبي لحماية العراق، وطالبت سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد بجدولة انسحاب القوات الأميركية خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل من العراق، ولا نحتاج إلى تواجد الجيوش الأجنبية».

وتابع: «نقدر مساعدة قوات التحالف للعراق في الحرب ضد داعش، ولا يوجد لدينا أي عداء ضد أي دولة، وسنبعد العراق عن شبح الحرب والاعتداءات، ولا يمكن القبول بأي طرف يحاول خلق المشكلات في العراق»، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها إلى البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتصدر البرنامج إجراء الانتخابات.